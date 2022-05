Cabaret du Marché / GALANTA Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / GALANTA Place de la Cale, 9 août 2020 10:00, Betton. Dimanche 9 août 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Musique traditionnelle Galánta, c’est la rencontre de trois univers, trois musiciens aux parcours différents, partageant une même passion pour la musique traditionnelle et particulièrement la musique irlandaise et bretonne. C’est aussi l’élégance, à l’origine du “flow”, recherchée dans la musique et la danse. Le uilleann pipes, instrument meneur dans l’interprétation des thèmes, allie son expressivité au concertina qui développe un accompagnement mélodique et dynamique. L’harmonie de la guitare met en valeur les contrastes nécessaires et son rythme révèle avec précision et subtilité le style des airs interprétés. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 9 août 2020 – 10h00 à 12h30

