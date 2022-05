Cabaret du Marché / CORTO Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / CORTO Place de la Cale, 23 août 2020 10:00, Betton. Dimanche 23 août 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Musique métissée Corto est né de la rencontre entre un guitariste issu du punkrock et du métal, passionné de musique classique et flamenca et un flûtiste classique souhaitant mettre son talent au service d’une musique métissée. Il en résulte un duo instrumental cosmopolite, virtuose et éclectique autant influencé par Rodrigo y Gabriella et Metallica que par Astor Piazzolla ou Jean-Sébastien Bach. Corto vous invite à un voyage au delà des frontières musicales où l’énergie du rock flirte avec l’élégance classique et les rythmes latins. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 23 août 2020 – 10h00 à 12h30

