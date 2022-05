Cabaret du Marché / BRIEG GUEVERNO Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / BRIEG GUEVERNO Place de la Cale, 30 août 2020 10:00, Betton. Dimanche 30 août 2020, 10h00 Sur place Entrée libre https://imfromrennes.com/ Rock Breton Comme chaque année, le festival I’m from Rennes fête, en musique, la rentrée des artistes de la métropole rennaise. Avant le début de la 9ème édition, prévue du 11 au 20 septembre, le festival présente un artiste de sa programmation aux Bettonnais et Bettonnaises. C’est le musicien Brieg Guerveno, en formule duo, qui présentera son rock progressif chanté en langue bretonne. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 30 août 2020 – 10h00 à 12h30

