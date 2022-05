Cabaret du Marché / BOGUES Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / BOGUES Place de la Cale, 28 juin 2020 10:00, Betton. Dimanche 28 juin 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Chansons poétiques et saugrenues Chansons poétiques et saugrenues Bogues est un duo de chanson minimale de fortune. Dotés d’une foultitude d’instruments, voire de jouets disparates et singuliers, de la mandoline électrique au stylophone, Benjamin Baccara et Maxime Arnault vous proposent une expérience électro-acoustique brute et délicate, poétique et saugrenue. Avec des chansons un peu rock, un peu pop, hippie, groovy, Bogues vous entraîne dans une sarabande où se croisent Daniel Balavoine, Brigitte Fontaine, Tom Waits et Radiohead, entre douceur intimiste et piquant électrique. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 28 juin 2020 – 10h00 à 12h30

Détails Heure : 10:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place de la Cale Adresse Place de la Cale Betton Ville Betton lieuville Place de la Cale Betton Departement Ille-et-Vilaine

