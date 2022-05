Cabaret du Marché / BLOUE Place de la Cale Betton Catégories d’évènement: Betton

Cabaret du Marché / BLOUE Place de la Cale, 12 juillet 2020 10:00, Betton. Dimanche 12 juillet 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Blues scandé à cordes et peaux tendues Bloue c’est un mélange, c’est la boue, c’est le bleu. Bloue façonne un blues d’époque un blues scandé à cordes et à peaux tendues. Le texte en français embrasse des bouts de réel pour faire danser au bord du gouffre des personnages imaginaires vivants comme jamais. Bloue délivre chaque concert comme on construit un feu. Place de la Cale Place de la Cale Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine dimanche 12 juillet 2020 – 10h00 à 12h30

