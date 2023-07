Cabaret du marché – Les Sales Gosses place de la cale, Betton Betton, 10 septembre 2023 10:30, Betton.

https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/les-cabarets-du-marche

Les Sales Gosses, ce sont une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, toujours accompagnés de leur fascinant bouclophone. L’entremêlement des instruments, l’amour des mots, des mélodies, ça nous surprend, on est ému, on est mordu, on est épris. Avec des compositions tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes, avec des parfums de Brésil, de sirop d’érable et des reflets de bords de Seine, ils nous emportent. C’est un cabaret chanson des temps modernes qui frappe à votre porte. Comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés…

