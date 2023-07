Cabaret du marché – Harvest Moon Trio place de la cale, Betton Betton, 3 septembre 2023 10:30, Betton.

Les soirs de pleine lune, au détour d’une chanson, voici 3 voix qui s’accordent et s’entremêlent, portées par une contrebasse, et une guitare, pour vous faire voyager dans la musique américaine… Dimanche 3 septembre, 10h30 1

HARVEST MOON TRIO Les soirs de pleine lune, au détour d’une chanson , voici 3 voix qui s’accordent et s’entremêlent, portées par le swing d’une contrebasse marron , et d’une guitare branchée , pour vous faire voyager dans l’histoire de la musique américaine…

Évocation intimiste des cabarets New-yorkais, allant du swing des Andrew Sisters, aux arrangements vocaux des Mills Brothers , Harvest Moon Trio vous invite à une escapade musicale poétique et entrainante..

Marion Thomas: chant/balais – Eric Le Guichard: chant/contrebasse – Bertrand Thépaut: chant/guitare.

Arrangements : Harvest Moon Trio

