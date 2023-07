Cabaret du marché – Little tom place de la cale, Betton Betton, 27 août 2023 10:30, Betton.

https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/les-cabarets-du-marche

« Ne vous fiez pas à son air et à sa gouaille juvéniles : au gré des rencontres et des expériences musicales, Little Tom s’est forgé une expérience qui en fait véritablement un taulier de la riche scène nantaise ! Dans la plus pure tradition de ses musiques de cœur, armé d’une simple guitare acoustique et d’un harmonica, Little Tom s’est entouré de talentueux musiciens : Arnaud Gobin à la contrebasse, Cyril Durand à la batterie et aux percussions ! Ce troubadour folk et blues nous offre de savoureuses compositions et des interprétations toujours très personnelles de titres tantôt iconiques, tantôt méconnus, de Jimmy Reed, JJ Cale ou Bob Dylan, sa grande inspiration. Voir et entendre le band de Little Tom, c’est une immersion assurée dans un pan de la musique populaire américaine, interprétée avec énergie, sensibilité et authenticité ! » Nicolas Deshayes (Soul bag)

place de la cale, Betton 35830 Ille-et-Vilaine