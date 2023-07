Cabaret du marché – French song del mundo place de la cale, Betton Betton, 20 août 2023 10:30, Betton.

Une Guitare…Une Voix…Un Looper

Lorsqu’Ourdia et Niko rencontrent le LOOPER, le flash est immédiat, le duo devient trio, quartet, orchestre…

Tout est possible, leur seule limite : le plaisir.

Ils construisent leurs morceaux en live et vous livre un répertoire de composition cent pour cent fait maison

Inclassable et éclectique. De la Bossa au hip hop du blues au reggae ce duo vous invite à les rejoindre dans un tourbillon d’énergie avec pour seule volonté vous faire chalouper…et plus si affinités

