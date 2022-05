Trio deva Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Trio deva Place Charles de Gaulle, 7 août 2022 10:30, Betton. Dimanche 7 août, 10h30 Sur place Gratuit Vous êtes conviés à la table délicate et vivifante du trio Deva auprès des flûtes, de la voix, du violon/alto et des guitares. Vous êtes conviés à la table délicate et vivifante du trio Deva auprès des flûtes, de la voix, du violon/alto et des guitares.

Ici les marches harmoniques de Bach se montent en dansant la jig et la plus haute exigence est au service de vos oreilles averties. Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 7 août – 10h30 à 12h30

