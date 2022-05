Transatlanticks Place Charles de Gaulle, 10 juillet 2022 10:30, Betton.

Dimanche 10 juillet, 10h30 Sur place

En toute simplicité, ballades américaines et folksongs irlandaises se répondent avec une redoutable precision et Transatlanticks vous guident même sur les traces de Joan Baez, Bob Dylan…

Transatlanticks débarque avec de belles harmonies vocales, un violon irlandais, un banjo ténor et une six cordes à répétition, armes de prédilection des folksingers. En toute simplicité, ballades américaines et folksongs irlandaises se répondent avec une redoutable precision et Transatlanticks vous guident même sur les traces de Joan Baez, Bob Dylan et la mythique protest song.

Singulier duo, Soazig Hamelin et Simon McDonnell visent avant tout à créer leur propre son riche en traversées de l’Irlande au nouveau monde, une source d’inspiration à la mesure du nom qu’ils se sont donnés, Transatlantick(s)!

Place Charles de Gaulle, 35830 Betton

dimanche 10 juillet – 10h30 à 12h30