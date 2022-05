Nayan Place Charles de Gaulle, 21 août 2022 10:30, Betton.

Dimanche 21 août, 10h30 Sur place Gratuit

Ingrid Nayan et son groupe vous entraînent dans un voyage sensoriel au rythme des belles bossa-novas chaleureuses et intimistes agrémentées des sambas populaires qui feront danser les plus hardi-e-s.

Originaire de Bahia, Ingrid Nayan arrive en France avec son bagage de musiques populaires et traditionnelles du Brésil et crée le groupe NayaN Samba-Jazz avec les passionnés de jazz, Paul Andrzejewski et Jean

Marie Rebours, deux complices sur scène comme dans la vie.

Ensemble, ils mettent une ambiance festive pleine de douceur, de joie et de bonheur, une invitation au Brésil par sa musique entraînante.

Place Charles de Gaulle, 35830 Betton

dimanche 21 août – 10h30 à 12h30