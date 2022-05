Meylo Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Meylo Place Charles de Gaulle, 31 juillet 2022 10:30, Betton. Dimanche 31 juillet, 10h30 Sur place Gratuit De la pop internationale à la musique traditionnelle africaine, en passant par la Soul, ses influences sont aussi nombreuses que variées. De la pop internationale à la musique traditionnelle africaine, en passant par la Soul, ses influences sont aussi nombreuses que variées. Souvenir aussi de ses parents qu’elle accompagnait lorsqu’ils chantaient dans leur chorale togolaise où les tam-tams retentissaient.

Un univers qui avec le temps s’est nourrit d’autres influences, chanson française, musiques de flm mais aussi le hip-hop qui lui apprendra l’art du phrasé et du placé. Cette culture est la matière première de cette artiste autodidacte qui a dû se façonner seule, accompagnée de sa guitare, qui lui permet désormais de composer et d’écrire ses propres titres. Sur cet EP déconcertant de facilité pour une si jeune artiste de 23 ans, Meylo parvient à une synthèse quasi parfaite de toutes ces influences mêlant l’acoustique à la manière d’un FINK, à la soul la plus sensuelle d’une ADELE ou d’une LAURYN HILL. Ce tout premier disque est le fruit de la rencontre entre cette jeune artiste aussi complète que talentueuse et d’un producteur connu sous le nom de VANUPIÉ. Pas étonnant que le label groove hexagonal UNDERDOG RECORDS (Flox, Tribeqa, Otis Stacks, John Milk, The Bongo Hop), se soit penché sur cette artiste précoce dont l’éclosion rapide ne fait aucun doute. Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 31 juillet – 10h30 à 12h30

Détails Heure : 10:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place Charles de Gaulle Adresse Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Ville Betton lieuville Place Charles de Gaulle Betton Departement Ille-et-Vilaine

Place Charles de Gaulle Betton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betton/

Meylo Place Charles de Gaulle 2022-07-31 was last modified: by Meylo Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle 31 juillet 2022 10:30 Betton Place Charles de Gaulle Betton

Betton Ille-et-Vilaine