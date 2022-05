Les Lovers de poule Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Les Lovers de poule Place Charles de Gaulle, 26 juin 2022 10:30, Betton. Dimanche 26 juin, 10h30 Sur place Gratuit Les Loveurs de poules c’est deux poulets qui lovent leur swing dans les gambettes des poulettes.

C’est un jazz de crooner sur un beat de clubber. Cot Cot. Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 26 juin – 10h30 à 12h30

