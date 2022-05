Les Flonfons d’Helmut Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Les Flonfons d’Helmut Place Charles de Gaulle, 19 juin 2022 10:30, Betton. Dimanche 19 juin, 10h30 Sur place Gratuit Sans scrupule ces trois complices évadés d’un cabaret à la Tim Burton s’attaquent à tous les styles : rock, soul, reggae, gospel, swing, rien ne les arrête. Sans scrupule ces trois complices évadés d’un cabaret à la Tim Burton s’attaquent à tous les styles : rock, soul, reggae, gospel, swing, rien ne les arrête. Telle une clique de cirque ils distillent un élixir festif et explosif qui vous fera redécouvrir avec un son unique et complètement décalé Niagara, Nougaro, Bronski Beat ou Aretha Franklin… Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 19 juin – 10h30 à 12h30

Détails Heure : 10:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place Charles de Gaulle Adresse Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Ville Betton lieuville Place Charles de Gaulle Betton Departement Ille-et-Vilaine

Place Charles de Gaulle Betton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betton/

Les Flonfons d’Helmut Place Charles de Gaulle 2022-06-19 was last modified: by Les Flonfons d’Helmut Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle 19 juin 2022 10:30 Betton Place Charles de Gaulle Betton

Betton Ille-et-Vilaine