LaLa’itou Place Charles de Gaulle, 12 juin 2022 10:30, Betton.

Dimanche 12 juin, 10h30 Sur place Entrée libre

Lala’itou est un spectacle en chansons, qui se passe avec vous, à peu près n’importe où ! Trois voix pour donner le tralala et vous embarquer à laisser vibrer sans complexe vos cordes vocales. Une guitare et un accordéon pour faire valser le répertoire et le pavé. Un prompteur à roulettes pour ne perdre personne en route et pouvoir chanter ensemble à plein poumons !

Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine

dimanche 12 juin – 10h30 à 12h30