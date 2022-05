La Chanson vagabonde Place Charles de Gaulle, 3 juillet 2022 10:30, Betton.

Dimanche 3 juillet, 10h30 Sur place

Les voix envoûtantes de ces deux guitaristes vous emmèneront au cœur d’un «Cabaret Tropical» aussi atypique qu’éclectique.

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis musiciens qui se croisent depuis plus de 15 ans sur différents projets.

Animés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs (Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa Nova, Swing, Maloya…), ils créent un spectacle où se mélangent leur expérience et leurs influences diverses… Des compositions personnelles, des poèmes mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort…) et des reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg, Jean Yanne, Bobby Lapointe ou Bourvil…

Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine

dimanche 3 juillet – 10h30 à 12h30