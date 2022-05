Ketelos Trio Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Un trio de jazz manouche déchainé (« Ketelos » en romani), composé d'Oliver Lacire (guitare), Joran Marsac (encore une guitare) et de Fred Brault (contrebasse).

Rencontrés sur les scènes rennaises lors de jams session, le coup de foudre a été immédiat. Une même envie folle de jouer à des tempos frénétiques sur la musique de Django. Et pourquoi pas, faire chauffer le dancefloor, sur les hits d’aujourd’hui à la sauce tzigane.

Ils ne sont cinglés ni cinoques, juste là pour vous faire danser, chanter, tout simplement… vous déchainer !

Place Charles de Gaulle, 35830 Betton
dimanche 28 août – 10h30 à 12h30

