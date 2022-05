Isn’t it Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Isn’t it Place Charles de Gaulle, 4 septembre 2022 10:30, Betton. Dimanche 4 septembre, 10h30 Sur place Gratuit Ces deux tisseurs de notes survolent le monde du folk, à travers les époques, au fl des cordes : une douce mélodie se mêle à des choix harmoniques plus complexes. Ces deux tisseurs de notes survolent le monde du folk, à travers les époques, au fl des cordes : une douce mélodie se mêle à des choix harmoniques plus complexes.

Alors, se rencontrent, la naïveté et la fragilité pour produire une musique folk introspective, minimaliste et intimiste. Le pointillisme des arrangements nous plonge dans un univers onirique, absurde et teinté d’envolées instrumentales.

