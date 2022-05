Bow Knee and Claw Place Charles de Gaulle Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Bow Knee and Claw Place Charles de Gaulle, 24 juillet 2022 10:30, Betton. Dimanche 24 juillet, 10h30 Sur place Un duo folk/roots sans concession pour un groove rural endiablé. Un duo folk/roots sans concession pour un groove rural endiablé.

Violon, banjo, contrebasse, claquette et voix harmonisées pour une énergie et d’une joie communicative au travers du répertoire Old Time des Appalaches. Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 24 juillet – 10h30 à 12h30

Détails Heure : 10:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place Charles de Gaulle Adresse Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Ville Betton lieuville Place Charles de Gaulle Betton Departement Ille-et-Vilaine

