LA S.T.R.I.N.G par la Cie Mycélium parking du cimetière de cornouailles, 11 juillet 2021 14:30-11 juillet 2021 19:00. Dimanche 11 juillet, 14h30, 17h30 Gratuit. réservation obligatoire 02 99 55 07 83 Parodie de balade nature. Dès 6 ans. deux représentations à 14H30 et 17h30 La S.T.R.I.N.G.Compagnie Mycélium

Parodie de balade nature

La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur la Nature Globale a comme mission « connaître et trans-mettre les petites ficelles de la biodiversité », s’amuse à répéter Florent Chatterton, écologue et fondateur de l’association.Il sera secondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. à Nogent sur Vernisson, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage. Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines. parking du cimetière de cornouailles rue de cornouailles 35830 Betton ille et vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine dimanche 11 juillet – 14h30 à 16h00

dimanche 11 juillet – 17h30 à 19h00

