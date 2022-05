24 décembre solidaire dansant Le bas cheneze Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

24 décembre solidaire dansant Le bas cheneze, 24 décembre 2019 19:30, Betton. 24 et 25 décembre 2019 Sur place 10€ pour payer la salle et la sacem, et auberge espagnole ( chacun apporte quelque chose à boire et à manger ) https://www.facebook.com/events/451356872252911/?ti=cl 24 décembre, réveillon solidaire SBK danseurs et non danseurs, famille mono parental, couple loin de votre famille Personne ne restera seul le 24 décembre au soir :)??? Un réveillon SBK pour les danseurs de tous horizons qui souhaitent venir et partager leur réveillon est organisé Bloquez la date les amis —> Arrivée souhaitée entre 19h30 et 20h30 pour le repas et une fin de soirée à 2h30 ? Rendez-vous pris au gîte, Le Bas Cheneze, 35830 Betton, France le lieu se trouve à 12 mns de Rennes en direction de st Malo Pour votre confort un parking à disposition ? La soirée se déroulera sous forme d’auberge espagnole Chacun apporte à manger et à boire et nous partagerons tous ensemble ce moment (Un four sera dispo, il sera donc possible de venir avec des plats à chauffer (pizza, toasts, prefou …??) Également pour que cette soirée soit au top, la présence d’un dj pour nous faire danser! DJ kyle sera de la partie PAF: 10€ par personne pour payer la salle, la sacem etc… Pour les personnes désirant venir plus tard,juste pour la soirée danse, le tarif sera de 5€ à partir de 22h30 IMPORTANT: Tout le monde est bienvenu ! Personne seule, couple loin de leurs familles, famille mono parentale, les non danseurs ^^ WELCOME! Un cocktail de bienvenue offert à chaque personne ??? la salle ayant ses limites d’accueil, je vous invite fortement à vous mettre participant si vous venez ^^ Le bas cheneze Le bas cheneze 35830 35830 Betton Le Bas Chenezé Ille-et-Vilaine mardi 24 décembre 2019 – 19h30 à 20h30

