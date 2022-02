WE ARE ! RED LINE CROSSERS – Cie Engrenage[s] La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

WE ARE ! RED LINE CROSSERS – Cie Engrenage[s] La Confluence, 1 avril 2022 20:30, Betton. Vendredi 1 avril, 20h30 Sur place de 4€ à 18€ https://www.vostickets.fr/Billet?ID=BETTON_CONFLUENCE, https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/1315-7042/we-are—-red-line-crossers, confluence@betton.fr, 02.99.55.05.45 Le spectacle « We are ! » conjugue des créations musicales originales, une proposition de langage chorégraphique nouveau et une relation à la salle réinventée. Après 5 ans de déambulations de villes en villes, l’équipe de Red Line Crossers a décidé d’écrire un nouveau chapitre. L’expérience de la Nouvelle-Orléans a laissé une marque indélébile et continue d’être une muse pour les artistes. WE ARE ! Conjugue des créations musicales originales, une proposition de langage chorégraphique nouveau et une relation à la salle réinventée. L’idée est de donner à voir et à vivre, de “contaminer” positivement les spectateurs à vouloir plus, jusqu’à danser, se rencontrer, se laisser entraîner, et finalement nous entraîner aussi. Distribution : Danseurs·ses : Marie Houdin, Virginie Savary, Chonbura Houth (Cambo); Musiciens : Franck Beele (trompette), Arnaud Lécrivain (trompette), Alexandre Tanet (sax alto), Guillaume Sené (sax baryton), Geoffroy Deschuyter (trombone), Quentin Mauduit (trombone), Erwan Camper (sousa), Eddy Leclerc (guitare électrique), Geoffroy Langlais (caisse claire), Benoit Rutten (grosse caisse) Une production : Engrenage[s]

Partenaires : Opéra de Rennes, Rennes Métropole, Ville de Betton, Le Diapason Université Rennes 1. La 1ère partie est assurée par les enfants de l’école élémentaire de la Haye Renaud, dans le cadre d’une résidence artistique avec le collectif Engrenage[s]. La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine vendredi 1er avril – 20h30 à 22h00

