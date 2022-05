Un océan d’amour La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

Un océan d'amour

ZENZIKA

Un grand écran sur lequel défilent les planches d'une BD. Les musiciens de Zenzika font vibrer les émotions… Une histoire sans parole portée par une musique aux influences pop, jazz, traditionnelle et improvisée.

Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione, à travers leur BD Un océan d'amour, composent un récit muet qui pétille de malice. Les situations cocasses et le duo « homme chétif » et « maîtresse de maison robuste » rythment une histoire riche en rebondissements. La musique nous emporte au cœur de l'aventure et nous fait vivre pleinement un périlleux chassé-croisé sur un océan dans tous ses états. Habité par des personnages expressifs, Un océan d'amour réussit, tour à tour, à nous faire éclater de rire, à nous nouer les tripes et à nous bouleverser.

Distribution : Compositeur, clarinette basse, saxo soprano : Jean Lamur • Compositeur, clavier, synthé basse : Olivier Ricard • Batterie, scie musicale : Julien Kamoun • Saxophones alto et baryton : Serge Hildesheim.

La Confluence, Betton
Dimanche 5 avril 2020, 15h00

