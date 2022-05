“TOUT BAIGNE !” par Les Baladins de Lanvezhon, Théâtre Betton 2019 LA CONFLUENCE Betton Catégories d’évènement: Betton

“TOUT BAIGNE !” par Les Baladins de Lanvezhon, Théâtre Betton 2019 LA CONFLUENCE, 15 novembre 2019 20:30, Betton. 15 – 17 novembre 2019 Sur place Tarif : 7€ / 5€ pour les moins de 12 ans Billetterie : Cultura St Grégoire ou sur place “TOUT BAIGNE !” par Les Baladins de Lanvezhon, Théâtre Betton 2019 Infos pratiques Tarif : 7€ / 5€ pour les moins de 12 ans Billetterie : Cultura St Grégoire ou sur place Vendredi 15 et samedi 16 novembre à 20h30 / Dimanche 17 novembre à 15h00 Salle de la Confluence à BETTON Tout baigne ! Rires et fous-rires assurés dans cette comédie signée par Éric Laborie, Roland Marchisio, Thierry Nicolas, Pascal Elbé, Bob Martet, Marie-Isabelle Massot et Aude Thirion. Dans une maison en Touraine, Yann-Joël et sa femme Marine sont sur le point d’avoir un enfant. Mais dehors la météo fait des siennes et le niveau de l’eau est en train de monter. Le couple va se retrouver bloqué chez lui avec un touriste sans-gêne (Francis) venant d’un camping voisin, une amie autoritaire et pompier-volontaire (Huguette) et son petit ami névrosé (Jacques), ainsi que l’épicier du village (Boulaouane). Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec pour mission supplémentaire de ne pas dévoiler à la jeune femme enceinte ce qui se passe réellement dehors, et éviter ainsi un accouchement prématuré… Présentée par les Baladins de Lanvezhon Sur une mise en scène de Bruno LIS et l’assistance de Claudette SCHMOURLO, avec : – Huguette : Gwenaëlle CARREE – Yan : David ROULOIS – Marine : Marie FAVEY – Francis : Jean-Yves DARTOIS – Jacques : Gildas BOUREL – Boulaouane : Arno VILLAIN LA CONFLUENCE Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine vendredi 15 novembre 2019 – 20h30 à 23h00

samedi 16 novembre 2019 – 20h30 à 23h00

dimanche 17 novembre 2019 – 15h00 à 17h30

