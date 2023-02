Radio Minus Sound System La Confluence, 2 avril 2023 15:30, Betton.

Dimanche 2 avril, 15h30 Sur place billetterie en ligne et sur place, de 4€ à 11€ https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, confluence@betton.fr, 0299550545

Avec cette boum festive, Radio Minus se concentre sur ses morceaux les plus dynamiques et dansants qu’elle agrémente de visuels vidéo-projetés et ponctue de jeux et chorégraphies interactifs.

Avec cette boum festive, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques et dansants de sa collection qu’elle agrémente de visuels vidéo-projetés et ponctue de jeux et chorégraphies interactifs.

Pas question de faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils connaissent déjà : puisant dans sa discothèque d’enregistrements rares, la station diffuse les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Tous les styles et zones géographiques sont ainsi représentés : bandes originales de dessins animés, du folklore kabyle au disco japonais…

Distribution : Sylvain Quément (aka Gangpol) & Yassine de Vos • Images : Guillaumit.

Production : L’Armada Production • Partenaires : Capitaine Futur • La Gaîté Lyrique – Paris, Stereolux • Nantesuément (aka Gangpol) & Yassine de Vos • Images : Guillaumit.

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine

dimanche 2 avril – 15h30 à 16h30