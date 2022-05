Panique au bois béton par Soul Béton La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

Panique au bois béton par Soul Béton La Confluence, 17 octobre 2020 20:00, Betton. Samedi 17 octobre 2020, 20h00 Sur place Tickets de 4 à 10€ – Billetterie en ligne ou les mercredis de 14h à 18h30 à la médiathèque de Betton. https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, https://www.vostickets.eu/billet/PGE_ACCUEIL/mBIAANWCiTxYVkhHdVlaUkZoAwA, https://www.facebook.com/events/793002731442312 Conte Funk – Hip-hop / à partir de 6 ans. Monkey B, part à la 4recherche de son chat Pull-Over au ” Bois Béton “, une cité à la réputation bien mauvaise; mais, très vite, ses préjugés tombent. Conte Funk – Hip-hop / à partir de 6 ans

Monkey B, part à la recherche de son chat Pull-Over. Sa quête le conduit au ” Bois Béton “, une cité à la réputation bien mauvaise; mais, très vite, ses préjugés tombent. Une dizaine de compositions s’enchaînent, rythmées par le funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées de samples de divers horizons (Mickael Jackson, Les Brigades du Tigre, Ghostbusters…). La Confluence place Charles de Gaulle 35830 BETTON 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine samedi 17 octobre 2020 – 20h00 à 21h00

