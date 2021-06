Betton La Confluence Betton, Ille-et-Vilaine (Même) pas peur du loup ! La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

(Même) pas peur du loup ! La Confluence, 30 juin 2021 16:30-30 juin 2021 17:30, Betton. Mercredi 30 juin, 16h30 Gratuit. Sur réservation 02 99 55 79 83 Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas vraiment le bestiaire croisé au fil des aventures de cette figure emblématique de nos frousses enfantines. (Même) pas peur du loup !

Ciné concert Jeune public dès 3 ans Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas vraiment le bestiaire croisé au fil des aventures de cette figure emblématique de nos frousses enfantines. À travers les regards, les continents et les techniques, les films au programme de ce ciné-concert montrent un loup finalement pas si effrayant et même souvent ridicule, voire sympathique. RÉSERVATION OBLIGATOIRE au guichet culture, à la Médiathèque, tous les mercredis de juin de 14h à 18h et par téléphone au 02 99 55 79 83. Évènement organisé dans le cadre de notre saison d'été Looping. Retrouvez toute la programmation ici : https://www.betton.fr/upload/espace/12/pj/6884_15680_Programmation_LOOPING_270521.pdf La Confluence Place charles de gaulle 35830 Betton ille et vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine mercredi 30 juin – 16h30 à 17h30

