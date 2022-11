Le chant des opprimés La Confluence, 3 février 2023 20:30, Betton.

Vendredi 3 février 2023, 20h30 Sur place Tarif de 4€ à 11€. https://www.vostickets.fr/Billet?ID=BETTON_CONFLUENCE, https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, 0299550545, confluence@betton.fr

Le nouveau conte musical de Thierno Diallo et Arnaud Fradin & His Roots Combo. Le blues est une musique de résistance. Résistance contre l’âpreté de la vie, l’oppression et la violence. Une musique qui aide à survivre et à garder sa dignité face à l’injustice, à laver le cœur de ses souffrances et à redonner espoir. C’est ce souffle vital que Thierno Diallo et Arnaud Fradin & his Roots Combo veulent invoquer lors de cette rencontre, en faisant résonner leurs voix ; celle des contes, des histoires et des légendes, et celle de la musique et du chant blues.

Distribution : Thierno Diallo : conte • Arnaud Fradin : chant, guitare • Igor Pichon : contrebasse • Richard Housset : batterie • Thomas Troussier : harmonica.

Production : La Bouche d’Air / Le Lapin Blanc / Festival Conte Iz Not Dead.

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine

vendredi 3 février 2023 – 20h30 à 22h00