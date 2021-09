La Clairière envisagée – Lucie Lom La Confluence, 14 septembre 2021 15:30, Betton.

14 septembre 2021 – 5 février 2022 Sur place Entrée libre et gratuite

La Clairière envisagée est une installation immersive du Collectif d’artistes angevins Lucie Lom.

Dans un espace aux limites avalées par la pénombre, des souches profondément enracinées exposent à la lune les tranches encore vives de leur coupe. Le chêne, l’aulne, l’érable qu’elles étaient vivent encore un peu. On connaît maintenant la capacité des arbres à communiquer entre eux. Quel message transmettent-elles, ces souches, dont les cernes en s’agençant lentement les unes aux autres composent des profils humains qui s’épanouissent, s’évanouissent, puis réapparaissent ? Les profils sont allusifs mais ils confèrent aux souches une identité troublante. Seraient-ce des miroirs tendus à chacun de nous ? Ou le signe d’une permanence de vie ? Alors que nous redécouvrons avec les forêts, leurs vertus et leurs bienfaits, et prenons conscience de leur fragilité, cette installation de Lucie Lom, propose une lecture poétique du sujet, ouverte à la sensibilité de chacun.

Horaires d'ouvertures : du mardi au samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.Vernissage le 17 septembre à 19h. Entrée libre et gratuite

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine

