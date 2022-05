Jeanne Cherhal La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

Jeanne Cherhal La Confluence, 23 janvier 2021 20:30, Betton. Samedi 23 janvier 2021, 20h30 Sur place Tickets de 4 à 25€ – Billetterie en ligne et les mercredis de 14h à 18h30 à la médiathèque de Betton. https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, https://www.vostickets.eu/billet/PGE_ACCUEIL/mBIAANWCiTxYVkhHdVlaUkZoAwA Jeanne Cherhal revient à l’essentiel avec son dernierl album sorti en septembre 2019, L’AN 40. Chanson Française “Être libre de défier les formats, plus que jamais, s’astreindre à être toujours plus surprenante”. Cherhal Jeanne Cherhal revient à l’essentiel avec son nouvel album sorti en septembre 2019, L’AN 40. Ses 40 ans, ” ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles à venir ” lui inspirent des ” mots-bilans “. Elle entreprend d’écrire une chanson par mois au gré de ses voyages solitaires. Une nouvelle tournée débute, c’est un retour en groupe, avec deux pianos qu’elle souhaite voir jouer en même temps, en traque d’une sorte de transe. Ce concert promet d’être très musical, même s’il n’est pas question de laisser sa voix en coulisses, bien au contraire. Jusqu’où ira-t-elle ? Réponse le 23 janvier à La Confluence. La Confluence place Charles de Gaulle 35830 BETTON 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine samedi 23 janvier 2021 – 20h30 à 22h00

