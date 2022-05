Exposition Wilder Mann – Charles Fréger LA CONFLUENCE Betton Catégories d’évènement: Betton

Depuis 2010, le photographe Charles Fréger a sillonné l'Europe du nord au sud, à la recherche de la figure de l'homme sauvage telle qu'elle survit dans les traditions populaires locales. Depuis 2010, le Photographe Charles Fréger a sillonné l'Europe du nord au sud, à la recherche de la figure de l'homme sauvage telle qu'elle survit dans les traditions populaires locales. Ces images comme des archétypes, mi-homme mi-bête, animal ou végétal, resurgissent du fond des temps à l'occasion de fêtes rituelles, païennes ou religieuses, célébrant le cycle des saisons, les jours gras, carnaval ou la veille de Pâques. Aujourd'hui ils évoquent un monde imaginaire, pulsionnel et physique où chacun perçoit un rapport ancestral à la nature, où affleurent les ressorts de notre animalité.

