Exposition Qian Haifeng LA CONFLUENCE, 10 décembre 2019

The green Train – Qian Haifeng

Du samedi 14 décembre au dimanche 23 février – Galerie de l’Illet

En Chine, les trains verts sont les moyens de transport les plus abordables. Des millions de travailleurs émigrés rentrent chez eux le 1er octobre, jour férié. C’est ” le grand mouvement du peuple “.

Le voyage entre les mégalopoles et la campagne chinoise peut s’étirer sur plusieurs jours. La vie s’installe alors dans le train. On y mange, on y dort, on y danse…

Qian Haifeng photographie les scènes d’humanité dans cet espace clos et en mouvement. Il est électricien dans un grand hôtel quand il commence à photographier. En 2006, la passion du voyage et son modeste budget l’entraînent à bord du Green Train. Depuis, il entreprend de documenter chacun de ses périples et la vie des voyageurs.

Commissariat : Audrey Hoareau

Exposition photographique – Gratuit – Tout public

Visites guidées sur demande le jour même ou sur réservation

Ouverture : du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

