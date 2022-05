Exposition La pelle et le foret – Collectif le Marché Noir LA CONFLUENCE Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Exposition La pelle et le foret – Collectif le Marché Noir LA CONFLUENCE, 12 octobre 2019 15:00, Betton. 12 octobre – 9 novembre 2019, les samedis Sur place Exposition d’arts imprimés – Gratuit – Tout publicVisites guidées sur demande le jour même ou sur réservationOuverture : du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 https://www.facebook.com/events/673572266457691/, https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/1315-6124/exposition-marche-noir, 02 99 55 05 45, confluence@betton.fr Le Marché Noir est né, en 2012, de la réunion de quatre collectifs d’artistes rennais. Pour Betton, ils réalisent un microcosme imaginaire où coexistent nature sauvage et urbanisme décalé. La Pelle et le Foret Du samedi 12 octobre au dimanche 10 novembre – Galerie de l’Illet Le Marché Noir est né, en 2012, de la réunion de quatre collectifs d’artistes rennais, aujourd’hui regroupés au sein d’un même atelier. Pour Betton, ils réalisent un microcosme imaginaire où coexistent nature sauvage et urbanisme décalé. Autour d’une grande maquette, viennent se déployer différents univers comme autant de visions utopiques et de propositions graphiques faisant appel aux techniques d’impressions artisanales chères au collectif : gravure, sérigraphie… Les artistes se sont improvisés architectes, maçons, archéologues, géomètres, explorateurs pour présenter un paysage sauvage, aménagé, naturel, disparu, enfoui… absurde et poétique. Venez découvrir ce beau chantier ouvert au public. Exposition d’arts imprimés – Gratuit – Tout public Visites guidées sur demande le jour même ou sur réservation Ouverture : du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 LA CONFLUENCE Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine samedi 12 octobre 2019 – 15h00 à 19h30

samedi 19 octobre 2019 – 15h00 à 19h30

samedi 26 octobre 2019 – 15h00 à 19h30

samedi 2 novembre 2019 – 15h00 à 19h30

samedi 9 novembre 2019 – 15h00 à 19h30

