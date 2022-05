Des rêves dans le sable La Confluence Betton Catégories d’évènement: Betton

Ille-et-Vilaine

Des rêves dans le sable La Confluence, 14 février 2020 15:30, Betton. Vendredi 14 février 2020, 15h30 Sur place de 4€ à 10€ https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/1315-6566/des-reves-dans-le-sable, confluence@betton.fr, 0299550545 Lorène Bihorel de la Compagnie Sable d’Avril est une artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau : le dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Lorène Bihorel de la Compagnie Sable d’Avril est une artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau : le dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, diffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs. Le sable est vivant, mouvant. Un univers de contes envoûtants et poétiques, un moment inédit et magique…

Ce spectacle a reçu le prix du public au festival d’Avignon en 2014. Distribution : Lorène Bihorel : réalisation et interprétation * François Berland – Catherine Nullans : voix off * Production Compagnie Sable d’Avril. La Confluence place Charles de Gaulle 35830 BETTON 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine vendredi 14 février 2020 – 15h30 à 16h30

Détails Heure : 15:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Confluence Adresse place Charles de Gaulle 35830 BETTON Ville Betton lieuville La Confluence Betton Departement Ille-et-Vilaine

