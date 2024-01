Concert Bonga La Confluence de Betton Betton, samedi 23 mars 2024.

Concert Bonga La Confluence de Betton Betton Samedi 23 mars, 20h30

Figure de proue de la musique angolaise depuis 20 ans, Bonga tutoie les étoiles et a donné tout son sens à la notion, aussi plurielle soit-elle, d’africanité. De Luanda à Rotterdam, de Paris à Lisbonne et partout ailleurs, Bonga appartient à une caste de chanteurs africains ayant sublimé leurs racines. Immédiatement identifiable, grâce à une voix râpeuse et puissante, il saisit l’auditeur d’un bout à l’autre de l’écoute de n’importe lequel de ses albums.

En 2000 il signe sur Lusafrica, publiant dans la foulée l’irrésistible « Mulemba Xangola », chanté en duo avec Lura. D’une certaine manière, ce disque aux accents de réconciliation nationale marque la fin du conflit angolais. Tout aussi cosmopolites, dansants et porteurs d’une revendication identitaire forte, les albums « Kaxexe » en 2003, « Maiorais » en 2005, « Bairro » en 2008, « Hora Kota » en 2012, «Recados de Fora » en 2016, parachèvent la légende d’un chanteur en mouvement permanent, sage et engagé.

Réservation en ligne : https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-23413-0.wb?REFID=s_wUAAAAAAAAAA

La Confluence de Betton Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine