Concert Orange Blossom La Confluence de Betton Betton, samedi 17 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 20:30

Fin : 2024-02-17 23:00

Samedi 17 février à 20h30, à la Confluence de Betton

Le groupe français, originaire de Nantes, renverse les frontières des genres musicaux avec un style électro/musique du monde marqué par des influences arabo-occidentales.

Orange Blossom revient avec un nouvel album à l’automne 2023, fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Cet opus très attendu, sort 10 ans après «Under the shade of Violets », qui a marqué un virage dans l’histoire du groupe.

La Confluence de Betton Place Charles de Gaulle, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine