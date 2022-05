Dan Ar Braz La Confluence, 5 mars 2020 20:30, Betton.

Jeudi 5 mars 2020, 20h30 Sur place Tarif plein : 25 € – Tarif réduit : 12,50 € – Tarif mineur : 8 € – Tarif sortir : 4 € https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, https://www.vostickets.eu/billet?id=BETTON_CONFLUENCE, confluence@betton.fr, 02 99 55 05 45

Dan ar Braz revient aujourd’hui avec un nouveau projet, Dan Ar Dañs, dans lequel il propose une fois de plus, le meilleur de la musique celtique.

DAN AR DAÑS

Dans les années soixante, Dan Ar Braz se produit en chantant des classiques du rock, puis rencontre Alan Stivell. Après une décennie à ses côtés, d’innombrables tournées en Europe et aux Etats-Unis et une vingtaine d’albums, il revient aujourd’hui avec un nouveau projet, Dan Ar Dañs, dans lequel il propose une fois de plus, le meilleur de la musique celtique.

Dédié à la danse, l’album du célèbre guitariste quimpérois rassemble des titres phares de sa carrière. Entouré de ses musiciens, de sonneurs et d’invités surprises, il nous offrira des notes au service des couleurs d’ici et de maintenant, et puis des mots, des chansons, comme autant d’hommages aux rockeurs qui ont bercé sa vie d’artiste.

Des mélodies, battues par des vents, aux harmonies celtiques.

La Confluence place Charles de Gaulle 35830 BETTON 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine

jeudi 5 mars 2020 – 20h30 à 22h00