CrossBorder Blues La Confluence, 11 mars 2023 20:30, Betton.

Samedi 11 mars, 20h30 Sur place Réservation en ligne et billetterie sur place https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence, 0299550545

Après des débuts remarqués, le bluesman Harrison Kennedy a su allier tradition et modernité. Il est accompagné de Jean-Jacques Milteau, maître ès-harmonica, et de Vincent Segal et son violoncelle.

Après des débuts remarqués au sein de l’écurie Motown (on peut entendre son harmonica sur le légendaire « What’s Going On » de Marvin Gaye), le bluesman Harrison Kennedy a su allier tradition et modernité.

On ne présente plus Jean-Jacques Milteau, maître ès-harmonica considéré comme l’un des artistes français les plus ouverts au blues, dont les récents dialogues avec Eric Bibb ont fait l’unanimité.

Quant à Vincent Segal, titulaire de plusieurs Victoires de la Musique, il a entraîné son violoncelle sur tous les territoires.

Distribution : • Harrison Kennedy : voix, banjo, guitare • Jean-Jacques Milteau : harmonicas

• Vincent Segal : violoncelle

Production : Your European Stage

Direction artistique : Sebastian Danchin

Maison de Disque : naïve (Believe)

J.J. Milteau, avec l’aimable autorisation de Caravane Production

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine 35830 Betton Ille-et-Vilaine

samedi 11 mars – 20h30 à 22h00