Concert Grupo Compay Segundo LA CONFLUENCE, 21 novembre 2019 20:30, Betton. Jeudi 21 novembre 2019, 20h30 Sur place Tarifs de 4 à 18€ billetterie en ligne : https://www.vostickets.eu/billet ou guichet billetterie les mercredis à la médiathèque de betton de 14h à 18h30 https://www.facebook.com/events/705256189948950/, https://www.vostickets.eu/billet/PGE_ACCUEIL/EAgAAP~iXklNSVBUWWtxbUN1IAA, https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/1315-6126/concert-grupo-compay-secundo Le Retour en Europe du Grupo Compay Segundo, la légende de Chan Chan Le Retour en Europe du Grupo Compay Segundo, la légende de Chan Chan Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux lèvres, panama sur la tête, Compay Segundo domptait l’armonico comme personne (Guitare à sept cordes qu’il a créée). Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la direction de son orchestre. Il participa avec son père et Hugo Garzon au projet Buena Vista Social Club. Et leur chanson Chan Chan est depuis, l’extrait majeur de ce projet. Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du “SòN” et de la musique traditionnelle Cubaine. Dès lors, le Grupo ne cesse de parcourir le monde en continuant de captiver tous les publics, accompagnant aussi des artistes légendaires tels que : Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega… ” Macusa “, Saboroso “, ” Anita “, ” las Flores de la Vida “, et le mythique hymne de ” Chan Chan “, titre emblêmatique composé par Compay et repris par toutes les formations du genre à travers le monde, autant de chansons que les neuf musiciens du Grupo Compay Segundo, de passage sur votre scène, vous offrirons dans un show empli de générosité et haut en couleur. Un spectacle que tous les aficionados du ” Son ” Cubain ne sauraient manquer ! Le petit + Participez à une initiation au Sòn en compagnie de la danseuse Vanessa Neira de l’association Cubanizate. 19h – Salle de La Confluence – Nombre de places limité. Réservation sur culture@betton.fr LA CONFLUENCE Place Charles de Gaulle, 35830 Betton 35830 Betton Le Moulin Ille-et-Vilaine jeudi 21 novembre 2019 – 20h30 à 00h00

