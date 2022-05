Concert Calum Stewart LA CONFLUENCE, 12 octobre 2019 20:30, Betton.

Concert de musique celtique. Première partie : Lost Spoon

L’écossais Calum Stewart fera voyager les spectateurs à travers les histoires, les légendes et les paysages verdoyants de son pays natal. Avec Tales from the North, Les contes du Nord, l’artiste présentera un spectacle inédit mêlant musique et danse. Il sera accompagné de musiciens de renom et de Mathilde Rio, danseuse de tap-dance. Au rythme de son incroyable cornemuse irlandaise, Uilleann pipes, on se laissera séduire par son style unique et puissant, par l’ambiance folk et l’imaginaire celtique…

En première partie, virtuosité, groove et énergie porteront la musique de Lost spoon, duo de musique traditionnelle irlandaise.

