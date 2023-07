Belmondo DeadJazz La Confluence Betton Catégories d’Évènement: Betton

Ille-et-Vilaine Belmondo DeadJazz La Confluence Betton, 18 novembre 2023 20:30, Betton. Belmondo DeadJazz La Confluence Betton Samedi 18 novembre, 20h30 Moins hommage qu’interprétation, moins relecture que résurrection, DeadJazz fait revivre la musique du Grateful Dead, le groupe mythique des années psychédéliques. Samedi 18 novembre, 20h30 1 Moins hommage qu’interprétation, moins relecture que résurrection, DeadJazz fait revivre la musique du Grateful Dead, le groupe mythique des années psychédéliques. Puisant dans un répertoire culte, porté par des musiciens qui ont noué, autour des frères Belmondo, des liens indéfectibles depuis des décennies, ce projet collectif s’apparente à une immersion dans un moment crucial de l’histoire de la musique : quand le jazz s’est électrisé aux rythmes du rock et le rock s’est libéré du carcan de la chanson par l’improvisation.

Distribution : Stéphane Belmondo : trompette, bugle • Lionel Belmondo : saxophone ténor et soprano • Thomas Bramerie : contrebasse • Eric Legnini : Fender Rhodes • Laurent Fickelson : Orgue Farfisa & Fender Rhodes • Dré Pallemaerts: batterie

En partenariat avec Jazz à l’ouest (du 7 au 25 novembre) La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine Betton 35830 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Betton, Ille-et-Vilaine Autres Lieu La Confluence Adresse place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine Ville Betton Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville La Confluence Betton

La Confluence Betton Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betton/