Exposition « De femme à femmes » – FRANÇOISE HUGUIER La Confluence Betton, samedi 11 novembre 2023.

Exposition « De femme à femmes » – FRANÇOISE HUGUIER La Confluence Betton 11 novembre 2023 – 10 mars 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2023-11-11 14:00

Fin : 2024-03-10 18:00

C’est en revisitant Secrètes, travail sur l’intimité des femmes au Burkina Faso et au Mali que Françoise Huguier a eu envie d’approfondir la recherche dans ses archives. 11 novembre 2023 – 10 mars 2024 1

https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/culture/programmation-la-confluence

C’est en revisitant Secrètes, travail sur l’intimité des femmes au Burkina Faso et au Mali que Françoise Huguier a eu envie d’approfondir la recherche dans ses archives. Les femmes apparaissent dans tous ses reportages : à Saint Pétersbourg dans les appartements communautaires, à Deauville dans les logements sociaux, en Sibérie polaire et au Japon dans les bains, à Durban, en Afrique du Sud, dans les foyers et dans les townships, au coeur des défilés de mode où la présence des femmes en tant que photographes est alors inexistante.

Commissaire de l’exposition : Patricia Morvan, Agence VU’.

ENTRÉE LIBRE

// DU MARDI au VENDREDI 16H-18H30 // SAMEDI 14H-18H // DIMANCHE 10H-14H & 15H-18H

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine Betton 35830 Ille-et-Vilaine