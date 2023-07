Mozartissimo O.N.B. La Confluence Betton, 29 juillet 2023 21:30, Betton.

Samedi 29 juillet, 21h30

Ce concert est un véritable périple à travers la vie de Mozart.

L’ONB et François Dumont se sont lancé depuis 2015 dans l’enregistrement des 27 concertos pour piano et orchestre de Mozart. Ce concert est un véritable périple à travers la vie de Mozart, de sa jeunesse jusqu’à la maturité, grâce à trois œuvres exprimant toute la gamme des émotions.

Au programme : Concerto pour piano n°8 en Do Majeur « Lützow » • Symphonie n°38 « Prague » en Ré Majeur • Concerto pour piano n°26 en Ré Majeur « Coronation »

Distribution : Orchestre National de Bretagne • François Dumont, piano

L’Orchestre National de Bretagne est financé par la Région Bretagne, le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

La Confluence place Charles de Gaulle, 35830 Betton, Ille et Vilaine Betton 35830 Ille-et-Vilaine