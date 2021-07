La Veillée / Cie Opus La Chaperonnais, 29 juillet 2021 21:30-29 juillet 2021 22:30, Betton.

29 et 30 juillet GRATUIT 0299550545, culture@betton.fr

Du théâtre cousu main, avec du rire et de la tendresse, peu d’artifices mais beaucoup de chaleur humaine et de simplicité.

Mme Champolleau et M. Gauthier, originaires de Ménetreux, animent une veillée pas comme les autres. On y parle des étoiles, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, d’extra-terrestres et de pétrole en gel. Du théâtre cousu main, avec du rire et de la tendresse, peu d’artifices mais beaucoup de chaleur humaine et de simplicité. La compagnie bouscule volontiers le réel pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes et des rêves pour des réalités. Humour absurde et décalage poétique garantis 100% Ménetreux !

