LE PIANO DU LAC / Sabir Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, 17 août 2021 19:00-17 août 2021 20:30, Betton. 17 et 18 août Gratuit 0299550545, 0299555585 «Sabir », c’est d’abord une histoire de rencontres sur l’eau. Un spectacle hybride, rythmé des ailleurs de chacun et nourri de traditions orales festives… PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Concert flottant

«Sabir », c’est d’abord une histoire de rencontres sur l’eau. Des artistes croisés lors des précédents spectacles flottants du Piano du lac qui décident d’aller puiser dans leurs origines respectives pour imaginer un spectacle à la croisée des traditions musicales de chacun. Embarqué à bord d’un catapiano flottant, l’équipage entremêle chants traditionnels du Nord de la France et rythmes argentins, folklores polonais et compositions créoles caribéennes, improvise une polska belge et invite à danser sur un air haut-alpin (terre natale des pianos flottants !). Un spectacle hybride, rythmé des ailleurs de chacun et nourri de traditions orales festives… à partager

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

mercredi 18 août – 19h00 à 20h30

