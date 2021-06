Betton Ille et Vilaine, Betton, plan d'eau, La prairie Betton, Ille-et-Vilaine L’Hippodrome de poche / Cie Lez’arts vers / Looping Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, La prairie Betton Catégories d’évènement: Betton

L’Hippodrome de poche / Cie Lez’arts vers / Looping Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, La prairie, 7 juillet 2021 15:30-7 juillet 2021 18:30, Betton. Mercredi 7 juillet, 15h30, 17h30 Gratuit culture@betton.fr, 02 99 55 05 45 La compagnie angevine Lez’Arts Vers vous invite dans son hippodrome pour un spectacle participatif, drôle, parfois loufoque… Tu as toujours rêvé de monter sur un fougueux destrier, sentir la puissance du galop le nez couché dans la crinière de ton cheval ? Vivre la tension des montures prêtes à s’élancer sur la piste dans une longue course de souffle et d’écume ? Vivre le stress des parieurs hurlants qui ont misé leur fortune sur ta détermination ? En bref, tu as toujours rêvé d’être jockey ?

Et bien l’hippodrome de poche est pour toi! La compagnie angevine Lez’Arts Vers vous invite dans son hippodrome pour un spectacle participatif, drôle, parfois loufoque…

Jockey, parieur, supporter, tout le monde aura un rôle et que le meilleur gagne !

Ille et Vilaine, Betton, plan d'eau, La prairie
rue du Vau Chalet
35830 Betton
Ille-et-Vilaine

mercredi 7 juillet – 15h30 à 16h30

