En attendant BJBN #3 Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, 30 août 2022 16:30, Betton. Mardi 30 août, 16h30 Sur place Accès libre et gratuit https://bjbn.fr/en-attendant-bjbn-2022/, 0299550545

16h : LE MANÈGE SALE– Petit carrousel atypique sur lequel sillonnent 8 animaux marins.

21h : LE CHANT DES COQUELICOTS – Cie FREDANDCO – 60 coquelicots géants, 2 musiciens à la tombée de la nuit. 16h – 20h30 : LE MANÈGE SALÉ AVEC RONAN LE FUR – Animation

Le Manège salé, est un petit carrousel atypique et poétique sur lequel sillonnent 8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois. Embarquez pour un tourbillonnant voyage à dos d’Hélène la baleine ou de Justine la langoustine ! Pieter Vandernorte, suite à son éviction de son poste de commissaire européen, animera le manège en guise des 3000 heures d’intérêts généraux. Sur un ton caustique et résolument décalé, il encouragera les jeunes générations embarquées sur le manège à naviguer sans peur sur la vague du progrès. Ce dandy belge, n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de surprendre son auditoire. 21h : LE CHANT DES COQUELICOTS PAR LA COMPAGNIE FREDANDCO – Spectacle Luminopoétique et sonore

60 coquelicots géants, 60 luminosités, 60 respirations, 60 battements de cœur… 2 musiciens à la tombée de la nuit. Multiples, singuliers, différents, solidaires, semblables, complexes… Ils cherchent ensemble la voix de l’harmonie.

Buvette sur place proposée par le Café Associatif de Betton / Durée : 1h

