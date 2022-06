En attendant BJBN #2 – Cirque Entre Nous Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, 28 juillet 2022 16:00, Betton.

Jeudi 28 juillet, 16h00 Sur place Accès libre et gratuit https://bjbn.fr/en-attendant-bjbn-2022/, 0299550545

16h – 18h30 : ATELIER CIRQUE PAR LA COMPAGNIE LA PLAINE DE JOIE –

19h : ENTRE NOUS… PAR LE CIRQUE ENTRE NOUS

16h – 18h30 : ATELIER CIRQUE PAR LA COMPAGNIE LA PLAINE DE JOIE

Venez-vous initier en famille aux arts du cirque ! Au programme, jonglage et équilibre sur objets (boule, rouleau américain, fil de fer) avec les circassiens professionnels Cédric Blondeau et François Plestel

Accès libre et gratuit

19h : ENTRE NOUS… PAR LE CIRQUE ENTRE NOUS – Spectacle de Cirque

Trois mâts se dressent dans un espace à ciel ouvert. Ici et là, quelques chaises et instruments de musique, en désordre, d’où semble surgir une musique de fond qui invite à la rencontre. Cinq artistes entrent alors en scène et, rapidement, ils envahissent l’espace, se mélangeant aux spectateurs. Ils se regardent dans les yeux et se préparent ensemble. La vie les a menés ici, maintenant, aujourd’hui… Lorsque les cinq ami.e.s se rapprochent enfin, la musique remplit l’espace. Leur mouvement, leur complicité et les trois mâts sur scène sont au cœur de cette rencontre tridimensionnelle où l’horizontal et le vertical se fondent pour former un espace singulier et vivant.

Entre Nous… est un spectacle de rencontres, d’amitié, de nostalgie, d’humour, de musique live et d’acrobaties vertigineuses.

Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine

jeudi 28 juillet – 16h00 à 20h00