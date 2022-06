En Attendant BJBN #1 Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau, 7 juillet 2022 16:30, Betton.

16h30 – 18h : Goûter & Contes à la demande par la Cie Ocus

19h00 : LA SOUPE AU CAILLOU PAR LA COMPAGNIE OCUS – Veillée- Repas – Spectacle

En attendant BJBN, c’est trois dates pour se retrouver cet été au plan d’eau de Betton en attendant le retour du festival Bazar le jour Biz’art la nuit les 24 et 25 juin 2023. Trois journées hautes en couleurs avec de la musique, des animations et des spectacles pour célébrer l’été en famille !

Le conteur se balade et propose de passer à la table de ses histoires. Le public pioche dans le menu un conte qui lui titille les papilles, et l’histoire prend corps. Accompagné d’une musicienne, il adapte son répertoire au contexte, au temps qu’il fait, à l’heure du rendez-vous et à ce qui l’anime sur le moment.

Accès libre & gratuit / Buvette sur place pour le goûter et l’apéro !

19h00 : LA SOUPE AU CAILLOU PAR LA COMPAGNIE OCUS – Veillée spectacle

Conte musical pour une basse-cour paranoïaque et un loup pas si féroce.

Apéritif et mise en soupe

Une grande marmite, et chacun y met ce qu’il a apporté. On débouche une bouteille, et on s’installe. Les odeurs montent…

Le conte musical

L’histoire d’un Loup pris dans le froid de l’hiver, dans la faim de vivre et la soif de ne pas rester seul… Heureusement voici un village ! Alors le loup frappe chez la poule, et la poule ouvre la porte. La curiosité est-elle vraiment un vilain défaut ?

Dégustation de soupes et veillée AVEC L’ORCHESTRE DU VENTRICULE

On se laisse embarquer par une musique, un conte, un chant, une histoire, un refrain, un poème, une rengaine, on se met à chantonner nous aussi, à connaître et reconnaître l’histoire qui se déroule, à se sentir chez soi… Jour de fête…

Gratuit – Sur réservation au 02 99 55 05 45 et venir avec un légume !

Ille et Vilaine, Betton, plan d’eau Betton 35830 Betton Ille-et-Vilaine

jeudi 7 juillet – 16h30 à 23h00